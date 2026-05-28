Le marché des voitures hybrides rechargeables connaît une expansion sans précédent en 2026. Face aux hésitations de nombreux automobilistes à franchir le cap du tout-électrique, les PHEV s'imposent comme la solution de transition idéale, combinant polyvalence et autonomie. Avec l'amélioration constante des technologies de batteries, l'augmentation des distances parcourues en mode zéro émission et une tendance à la baisse des tarifs, le moment est particulièrement opportun pour investir dans ce type de véhicule.

BYD Atto 2 DM-i : l'hybride rechargeable le plus accessible

Le constructeur chinois BYD frappe fort avec l'Atto 2 DM-i, qui décroche la palme du PHEV le plus abordable du marché. Son système hybride associe un moteur essence 1,5 litre à un bloc électrique performant, proposé en deux puissances : 166 chevaux pour la version d'accès et 212 chevaux pour la variante supérieure.

Deux capacités de batterie sont disponibles. La première, de 7,8 kWh, offre 40 kilomètres d'autonomie électrique pure. La seconde, de 18 kWh, permet de parcourir jusqu'à 90 kilomètres sans une goutte d'essence. Les consommations homologuées affichent un remarquable 1,8 litre aux 100 kilomètres. Le tarif démarre à seulement 23 740 euros.

Jaecoo 7 SHS : le nouveau venu chinois qui bouscule le segment

Parmi les SUV chinois qui s'installent durablement sur le marché européen, le Jaecoo 7 SHS se distingue par son système hybride sophistiqué. Il marie un moteur essence 1,5 litre turbo avec deux moteurs électriques, développant une puissance combinée de 279 chevaux. Sa batterie de 18,3 kWh garantit environ 90 kilomètres en mode électrique. Accessible dès 27 990 euros, il représente une alternative sérieuse aux marques établies.

MG HS PHEV : la référence qualité-prix confirmée

Le MG HS PHEV conserve sa position de référence incontournable pour les conducteurs recherchant le meilleur compromis entre équipement et tarif. Sa mécanique éprouvée associe un quatre-cylindres essence 1,5 litre turbo à un moteur électrique avant, pour une puissance totale de 272 chevaux. Avec sa batterie de 21,4 kWh, ce SUV familial parcourt jusqu'à 90 kilomètres en électrique pur, tout en affichant une consommation homologuée oscillant entre 1,8 et 2,0 litres aux 100 kilomètres. Son prix de départ à 24 548 euros en fait l'un des choix les plus rationnels du segment.

Toyota C-HR PHEV : la fiabilité japonaise en version rechargeable

Toyota enrichit sa gamme avec une déclinaison PHEV de son populaire C-HR. Ce crossover compact intègre un moteur essence de 2,0 litres couplé à un bloc électrique, délivrant environ 220 chevaux. Sa batterie de 13,8 kWh permet de rouler jusqu'à 66 kilomètres en mode zéro émission, avec une consommation mixte homologuée remarquablement basse, comprise entre 1,2 et 1,5 litre aux 100 kilomètres. Comptez à partir de 33 550 euros pour ce modèle.

Peugeot 308 Plug-in Hybrid : l'élégance française électrifiée

La berline compacte de Peugeot propose une version hybride rechargeable particulièrement aboutie. Son architecture technique, partagée avec plusieurs modèles du groupe Stellantis, repose sur le moteur essence 1,6 PureTech associé à un moteur électrique et à la boîte automatique e-EAT8. Désormais disponible uniquement en 196 chevaux, cette motorisation s'appuie sur une batterie de 17,2 kWh offrant 86 kilomètres d'autonomie électrique. La consommation moyenne annoncée avoisine les 2,2 litres aux 100 kilomètres. Prix d'entrée : 33 630 euros.

Ebro S700 PHEV et Ford Kuga PHEV : les SUV familiaux polyvalents

L'Ebro S700 PHEV, avec ses étiquettes environnementales ECO et CERO, combine un moteur essence 1,5 litre et deux blocs électriques pour totaliser 279 chevaux. Sa batterie de 18,3 kWh garantit 90 kilomètres d'autonomie électrique. Affiché à partir de 28 990 euros, il cible les familles en quête d'espace et d'efficience.

Le Ford Kuga PHEV reste une valeur sûre avec son moteur 2,5 litres à cycle Atkinson développant 243 chevaux avec son assistance électrique. Équipé d'une batterie de 14,4 kWh permettant environ 70 kilomètres en électrique, il consomme entre 1,0 et 1,4 litre aux 100 kilomètres selon les finitions. Disponible dès 33 542 euros.

BYD Seal U DM-i : le leader des ventes hybrides rechargeables

Impossible d'ignorer le BYD Seal U DM-i, actuellement l'hybride rechargeable le plus vendu. Ce succès s'explique par une offre diversifiée : deux niveaux de puissance (218 et 324 chevaux) et deux capacités de batterie (18,3 et 26,6 kWh). Résultat : des autonomies électriques variant de 80 à 125 kilomètres et des consommations pouvant descendre jusqu'à 0,4 litre aux 100 kilomètres. Tarif de départ : 31 990 euros.

Citroën C5 Aircross et Lynk & Co 01 : originalité et confort

La nouvelle génération du Citroën C5 Aircross propose une version hybride rechargeable associant un moteur 1,6 litre turbo de 150 chevaux à un bloc électrique de 125 chevaux, pour une puissance combinée de 195 chevaux. Sa batterie de 21 kWh autorise 86 kilomètres en électrique et une autonomie totale dépassant 1 100 kilomètres.

Enfin, le Lynk & Co 01 se démarque par son caractère atypique. Son système hybride marie un moteur 1,5 litre turbo de 139 chevaux à un électrique de 145 chevaux, pour un total de 280 chevaux et 535 Nm de couple. Avec sa batterie de 17,7 kWh offrant 75 kilomètres d'autonomie électrique, ce SUV original est proposé à partir de 40 995 euros.