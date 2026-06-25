Deux monstres de performances, deux approches radicalement différentes du plaisir automobile. Le Mercedes-AMG GT 63 Pro et la Porsche 911 GT3 représentent aujourd'hui l'excellence du coupé sportif allemand, mais leur philosophie respective pourrait difficilement être plus éloignée. Voici notre verdict après les avoir confrontés sur route et sur circuit.

Le Mercedes-AMG GT 63 Pro : le gentleman brutal

Au premier contact, difficile de croire que ce Mercedes relève de la catégorie "Pro". L'habitacle spacieux, les sièges enveloppants mais confortables, l'écran d'infoentretenimiento géant : rien ne trahit l'ADN circuit de cette bête à 612 chevaux. Un contraste saisissant avec l'ancien AMG GT R, ce bolide transaxle vert fluo qui terrorisait les circuits en 2017.

Pourtant, les 30 000 euros séparant le GT 63 classique de cette version Pro ne sont pas dépensés en vain. Sous la carrosserie se cachent :

Deux radiateurs supplémentaires de chaque côté pour une meilleure résistance thermique

Des radiateurs auxiliares pour la transmission intégrale et les différentiels à gestion électronique

Une suspension hélicoïdale réglable manuellement

Des barres stabilisatrices en carbone ajustables

Des freins céramique de série

Une direction aux quatre roues

La rançon du confort : 1 875 kilos sur la balance

Le V8 biturbo développe un couple monumental de 850 Nm, mais doit composer avec une masse considérable. Avec près de 300 kilos de plus que l'ancien GT R Pro, et environ 400 kilos d'écart avec la Porsche, le Mercedes affiche ouvertement ses rondeurs. La transmission intégrale et les amortigueurs électroniques garantissent toutefois une polyvalence remarquable.

La Porsche 911 GT3 : la puriste sans compromis

Trois heures de route depuis la Belgique suffisent pour comprendre : la GT3 n'a que faire du confort. Le rugissement mécanique, les bruits de roulement dignes d'une voiture de course, l'isolation acoustique réduite au strict minimum... Porsche a tranché dans le vif pour préserver l'essentiel.

Résultat ? Une cage de sécurité en carbone, des sièges baquets de compétition, et une expérience sensorielle qui vous poursuit jusqu'au moment de vous endormir. Le six-cylindres boxer atmosphérique hurle sa symphonie jusqu'à des régimes stratosphériques, orchestré par la boîte PDK qui répond au quart de tour.

Un prix qui grimpe : plus de 200 000 euros

Finie l'époque des 170 000 euros. La GT3 nouvelle génération franchit allègrement la barre des 200 000 euros. Une somme vertigineuse pour une voiture qui affiche 102 chevaux et 400 Nm de moins que le Mercedes. Pourtant, les performances réelles sont étonnamment similaires.

Sur la route : deux univers parallèles

Au volant de la Porsche, chaque input du conducteur devient une extension naturelle de la mécanique. La direction transforme littéralement vos mains en prolongement du volant. Le dosage de frein offre une précision chirurgicale. Et cette sensation de contrôle absolu qui dilue la perception des vitesses réelles.

La direction aux quatre roues et le différentiel autoblocant électronique neutralisent le sous-virage ou le survirage avant même qu'ils n'apparaissent. L'ESP intervient discrètement, imperceptiblement. Seul un Caterham pourrait transmettre davantage d'informations de la route.

L'AMG se transforme selon vos désirs

Le Mercedes exige quelques réglages pour révéler sa vraie nature. Au-delà du mode Sport+, le mode Race puis Master (avec ESP Sport ou désactivé) métamorphosent littéralement le caractère de l'auto. Cette transformation radicale découle de sa configuration : plus de transmission transaxle, mais un V8 massif et une transmission intégrale.

Avec 54% du poids sur l'essieu avant à l'arrêt et un centre de gravité élevé, le GT 63 Pro mise sur une batterie de systèmes électroniques pour sublimer la dynamique. Une approche diamétralement opposée à la pureté mécanique de la Porsche.

Le verdict : une question de philosophie

La 911 GT3 incarne la quintessence du sportif allemand : radical, intransigeant, exigeant envers son pilote mais terriblement gratifiant. Elle demande un circuit pour exprimer pleinement son potentiel démentiel.

Le Mercedes-AMG GT 63 Pro propose une alternative séduisante : des performances de très haut niveau dans un écrin de confort quotidien, avec la possibilité de basculer en mode guerrier quand l'envie vous prend.

Deux approches, deux caractères, une seule certitude : ces deux coupés allemands repoussent les limites du genre, chacun à sa manière.